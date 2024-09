Udinese, pazzesca rimonta a Parma: c’è una nuova capolista in Serie A

Finisce 2-3 a favore dell’Udinese la partita tra friulani e Parma al Tardini. Incredibile rimonta della squadra di Runjaic. Bianconeri primi in Serie A.

INCREDIBILE RIMONTA – Al Tardini di Parma, la penultima partita della quarta giornata di campionato: Parma-Udinese. I friulani, con una vittoria, salirebbero a quota 10 punti in classifica scavalcando Inter, Juventus e Napoli. Ergo: primo posto in solitaria. I ducali, dopo la sconfitta rocambolesca contro il Napoli, vanno a caccia del secondo successo di fila in casa dopo quello prestigioso contro il Milan. Pronti-via e la squadra di Pecchia passa in vantaggio con capitan Del Prato. Primo gol in Serie A per lui. L’Udinese è praticamente inesistente nel primo tempo e al 42′ subisce anche il raddoppio, a causa della punta di Bonny. Nel finale, sussulto d’orgoglio friulano, con il palo pieno di Thauvin. Nella ripresa, è tutta un’altra partita, a dimostrazione della bellezza e dell’incomprensibilità del calcio. Dopo quattro minuti, ci pensa Lucca a riaprire il match portando Parma-Udinese sul 2-1. I friulani non mollano e al 67′, trovano anche il gol del pareggio con Thauvin: bravo il francese a mettere in porta la spizzata di Davis. Dieci minuti più tardi, la rimonta è completa: segna ancora Thauvin. Inizialmente Abisso annulla il gol per possibile fuorigioco di Davis, ma dopo check del Var il gol viene convalidato. In mezzo, il doppio giallo ed espulsione di Keita. Il match termina dopo cinque minuti di recupero: l’Udinese è prima da sola in classifica.

Parma-Udinese 2-3

2′ Del Prato (P), 42′ Bonny (P), 49′ Lucca (U), 67 e 77′ Thauvin (U)