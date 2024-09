Runjaic primo ma realista: «Udinese capolista? Nulla di particolare»

L’Udinese ha scavalcato Inter, Juventus e Napoli guadagnandosi il primo posto in Serie A. Il tecnico tedesco ma di origini croate molto realista.

REALISTA – L’Udinese ha trionfato in rimonta sul campo del Parma per 2-3. Il tecnico dei friulani Kosta Runjaic ha commentato su Dazn la classifica della sua squadra: «Siamo veramente felici, ci godiamo il momento. Non significa nulla di particolare, se non quella che è la direzione giusta. Dobbiamo mettere più punti in cascina per il prosieguo della stagione».