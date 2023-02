Parolo: «Inzaghi si candida per una crescita. Può dimostrare all’Inter»

Parolo è stato allenato da Inzaghi ai tempi della Lazio e conosce benissimo il metodo del tecnico dell’Inter. Da Players Only, su DAZN, l’ex centrocampista trova un punto sul quale può arrivare la svolta.

PASSO IN AVANTI – Marco Parolo individua un lato dove si può ancora migliorare: «Secondo me c’è uno step di crescita per Simone Inzaghi, per far salire il livello dell’Inter e dimostrare di avere una rosa di un certo livello. Non è facile, è un limite suo che non ha mai avuto questa situazione. Se riuscirà a fare un gran finale di stagione con l’Inter si candida a quello step di crescita che ci si aspetta: lo può fare».

ALLENATORE SÌ O NO? – In relazione a un’intervista rilasciata negli scorsi giorni, Parolo dà anche un altro commento su un giocatore dell’Inter: «La frase di questa settimana è di Francesco Acerbi. È andato forte, dicendo che la priorità per diventare un allenatore dev’essere un ex calciatore. È venuto fuori anche al corso allenatori: vero che il background che abbiamo noi, da quindici-sedici anni di carriera, gli altri lo possono ottenere ma mettendoci un po’ di più. Però penso che tutti possano ambire a esserlo, vedi Maurizio Sarri».