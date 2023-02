Matri: «Calhanoglu giusto sostituto di Eriksen! Inter, in mezzo un sacrificato»

Calhanoglu ha sostituito Brozovic davanti alla difesa negli ultimi quattro mesi all’Inter e ora bisognerà capire come Inzaghi gestirà entrambi. Su DAZN, Matri valuta il rendimento del turco.

NUOVI PROTAGONISTI – Alessandro Matri dà un giudizio su come può cambiare il centrocampo dell’Inter: «Adesso deve essere bravo Simone Inzaghi a gestire quattro giocatori titolari e farli ruotare. Se recupera Marcelo Brozovic al 100% fa giocare lui e Hakan Calhanoglu si alterna. Io credo che il sacrificato sarà Henrikh Mkhitaryan, che è un giocatore intelligente e saprà gestirsi. Inzaghi ha sempre voluto un centrocampista di qualità: credo che Calhanoglu sia il giusto sostituto di Eriksen, o il Luis Alberto dei tempi della Lazio. Se Brozovic torna al 100% secondo me giocherà con lui, Calhanoglu e Nicolò Barella, con gli ultimi venti-trenta minuti per Mkhitaryan che può spaccare le partite».

GREGARIO DI LUSSO – Oltre a Calhanoglu, Matri parla anche del rendimento di Matteo Darmian: «Fa bene perché ha dietro un contesto importante. Viene messo nelle condizioni di far bene, al di là della professionalità: Darmian lo conosciamo, è un ragazzo serio e non si è mai sovraesposto. Scende in campo, fa gol e fa assist: si fa trovare pronto. Ti aiuta tanto il contesto».