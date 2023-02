Behrami: «Calhanoglu? Da mezzala ora sarà interprete del tutto diverso»

Calhanoglu a breve potrebbe tornare a fare la mezzala in pianta stabile, complice il recupero di Brozovic che domani si candida per una maglia dal 1′ in Sampdoria-Inter. Durante Players Only, su DAZN, Behrami ha valutato la crescita del numero 20.

IN ASCESA – Valon Behrami, da ex centrocampista, vede miglioramenti evidenti: «Al percorso di Hakan Calhanoglu ha fatto bene andare davanti alla difesa. Ha fatto questi mesi lì e gli servirà anche per giocare da mezzala, perché sprecherà meno corse e giocherà di letture. Nel percorso di può stare e se Calhanoglu rigiocherà da mezzala lo interpreterà in maniera completamente diversa da prima».

LA CLASSIFICA – Dopo Lazio-Atalanta 0-2 (vedi articolo), Behrami giudica anche la corsa Champions League: «Nonostante la gara di stasera rimango ancora delle mie vecchie idee. Il Napoli, chiaramente, poi Inter, Milan e la Roma perché la Juventus ha avuto quello che ha avuto. L’Atalanta la vedo ancora un passo indietro, nonostante la grande prestazione di questa sera».