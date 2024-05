Florenzi, rammarico: «Ci siamo giocati la stagione contro l’Inter»

Alessandro Florenzi mastica amaro dopo il pareggio estremamente deludente con il Genoa e torna sulle scorse partite, compresa quella con l’Inter, su Sportitalia.

RAMMARICO – Alessandro Florenzi ha il morale a terra per il momento che sta vivendo il suo Milan: «Per noi la Curva è il vento a favore che ti fa vincere partite qualche volta. Ti dà lo sprint in più, è stato un pochino strano però abbiamo massimo rispetto per loro e quello che fanno. Non è mancato mai l’impegno, le partite si vincono, perdono e pareggiano per tanti momenti. Ekuban fa gol e non sa dov’è la palla, all’ultimo ci facciamo autogol e ci riprendono. Dettagli. Ci sono stagioni purtroppo che vanno così. Noi ci siamo giocati tutto in tre partite: le due con la Roma e quella con l’Inter. Ovvio che spostano il pensiero di tutta la gente. Io e tutti i ragazzi abbiamo sempre dato il fritto per la maglia, compreso il mister. Ha dato tutto quello che aveva, sono sicuro sia dispiaciuto per la situazione»