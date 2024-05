De Rossi: «Colombo bravo, visto in Milan-Inter! Ma la Juventus doveva finire in 10»

De Rossi non è contentissimo per l’1-1 di Roma-Juventus, che fa fare solo un piccolo passo avanti nella corsa Champions League. L’allenatore giallorosso recrimina per una mancata espulsione di Weah, ma promuove l’arbitro Colombo.

L’EPISODIO DISCUSSO – Andrea Colombo stasera è tornato ad arbitrare dopo il derby scudetto Milan-Inter: l’ha fatto in Roma-Juventus, finita 1-1. Match nel quale, al 58′, Timothy Weah già ammonito si è allungato il pallone colpendo Leandro Paredes ma senza ricevere un secondo giallo (solo fallo). Un episodio che in campo ha fatto infuriare Daniele De Rossi. Che, però, intervistato durante La Domenica Sportiva su Rai 2 è apparso più tranquillo e ha anzi elogiato l’arbitro.

De Rossi promuove Colombo nonostante Roma-Juventus

IL COMMENTO – Le parole di De Rossi dopo Roma-Juventus, sulla situazione descritta prima con protagonista Weah: «Sì, su quell’episodio abbiamo scherzato più che altro con Colombo. Era accanto a me domenica scorsa a Napoli, faceva il quarto ufficiale e Bryan Cristante è stato ammonito per un intervento identico. Tante volte vediamo giocatori che colpiscono la palla, franano sull’avversario e vengono ammoniti così. L’unica cosa che diciamo è che cambino troppo spesso le interpretazioni, ma la sensazione che ho avuto dal campo è che siamo di fronte a un arbitro molto bravo. Mi è sembrato molto bravo, ha tenuto la partita in pugno sempre: mi è piaciuto. Mi piace, l’avevo già visto nel derby Milan-Inter. Secondo me, per come arbitrano loro, questo è giallo ma non posso dirgli niente perché mi sembra veramente un arbitro bravo».