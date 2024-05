Alberto Moleiro, chi è il nuovo baby talento nel mirino dell’Inter!

Alberto Moleiro è finito nel mirino dell’Inter, che guarda in Spagna per rafforzare e ringiovanire il proprio organico. Marotta e Ausilio si sono messi già al lavoro.

NUOVO PROFILO − Alberto Moleiro è finito nel mirino dell’Inter. Come riportato alcuni minuti fa, si tratta di un giocatore in forza al Las Palmas in Liga, classe 2003 e già inserito nella Nazionale spagnola under 21. Moleiro è un centrocampista offensivo, capace di giocare sia sulla trequarti che sulla fascia sinistra. In patria ne parlano già molto bene e nonostante l’età, appena vent’anni, ha già un bel bottino di presenze nella propria carriera tra seconda divisione spagnola e Liga. Se il Las Palmas, risalito la scorsa stagione, sta mantenendo la categoria è anche grazie a lui. L’Inter non è l’unica squadra a seguirlo: su di lui anche Liverpool, Villarreal e Real Betis. Pure Barcellona e Real Madrid lo hanno cercato in passato.

Alberto Moleiro, numeri, ruolo e costi: l’Inter lo segue!

NUMERI − Alberto Moleiro gode già di una buonissima esperienza, nonostante la sua giovanissima età. Infatti è ormai alla sua terza stagione tra i professionisti, dopo aver esordito all’età di 17 anni. Si tratta di un autentico prodotto del settore giovanile del Las Palmas, che lo ha cresciuto e plasmato fino a farlo arrivare in prima squadra. Dopo le due stagioni in seconda divisione spagnola, dove ha collezionato complessivamente 80 presenze, condite da tre gol e nove assist. Solamente lo scorso anno, ha messo a referto per i compagni otto passaggi vincenti, contribuendo alla risalita in Liga del Las Palmas. Quest’anno, dopo un infortunio alla coscia che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre due mesi, ha comunque giocato 27 volte, realizzando tre gol e quattro assist tra Liga e Copa del Rey. Dal suo rientro in campo, ossia dal 22 di ottobre, non è mai praticamente più uscito, diventando un titolare inamovibile della formazione di Pimienta.

RUOLO − Alberto Moleiro è un centrocampista offensivo, che agisce più come mezza punta. Molto bravo a giocare tra le linee sulla trequarti, nonché come attaccante di sinistra. Il ragazzo di Tenerife, alto 1.69, è molto apprezzato in patria per la sua importante visione di gioco e per la tecnica nel gioco verticale. Insomma, rientra in quella bella e travolgente schiera dei baby spagnoli di grandissima prospettiva: dai vari Pedri, Gavi, Fermin Lopez, Yamal e non solo.

COSTO − Alberto Moleiro ha contratto in scadenza nel 2026 e il suo costo di cartellino si aggira attorno ai dieci milioni di euro (fonte Transfermarkt). Ma essendo un giovane di talento e di grande prospettiva potrebbe presto aumentare il suo valore. Inoltre, in estate ci saranno le Olimpiadi in Francia e la Spagna Under 21 dovrebbe convocarlo. Sicuramente, un’altra vetrina di livello per mostrare al mondo il suo talento. L’Inter, se veramente interessata, dovrebbe agire senza perdere troppo tempo.