Sassuolo-Inter 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Sassuolo-Inter 1-0 ferma tantissimi dati statistici positivi per la squadra che due settimane fa ha vinto lo scudetto. E, di contro, conferma come i neroverdi siano una bestia nerissima.

Sassuolo-Inter 1-0, le curiosità statistiche della partita

ZERO – I punti conquistati dall’Inter contro il Sassuolo. I neroverdi, oltre a essere l’unica squadra che non ha mai perso in Serie A contro la capolista, sono anche l’unica che ha vinto entrambe le partite.

DUE – Le vittorie su due del Sassuolo contro l’Inter in questa stagione, contando anche l’1-2 dell’andata il 27 settembre. Da quando i neroverdi sono in Serie A, stagione 2013-2014, è la terza volta dopo il 2015-2016 (0-1 e 3-1) e il 2017-2018 (1-0 e 1-2).

SETTE – Le giornate consecutive senza gol per Lautaro Martinez, che non segna dal 28 febbraio doppietta all’Atalanta. Il suo digiuno più lungo in Serie A è otto, dal 22 dicembre 2021 contro il Torino al 25 febbraio 2022 col Genoa prima di fare tripletta alla Salernitana il 4 marzo dello stesso anno.

DIECI – Le vittorie del Sassuolo in ventidue incontri ufficiali contro l’Inter. I nerazzurri sono la squadra che, dal loro arrivo in Serie A, i neroverdi hanno battuto più volte in assoluto. E questo è un dato allucinante, considerato che non si tratta certo di una squadra che ha giocato per gli stessi obiettivi.

QUARANTADUE – Le partite consecutive in gol per l’Inter, che col Sassuolo interrompe una striscia da record per la Serie A. L’ultima volta a secco risaliva al 15 aprile 2022, una sconfitta anche lì per 0-1 (ma in casa) contro il Monza. È la seconda volta in stagione senza segnare, contando tutte le competizioni l’altra era lo 0-0 con la Real Sociedad nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Su un totale di quarantasei partite ufficiali.