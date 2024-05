Inter, che peccato! Col ‘maledetto’ Sassuolo mancato il giro completo

L’Inter ieri sera è incappata ancora una volta nella maledizione chiamata Sassuolo. L’ennesima sconfitta coi neroverdi costa il mancato raggiungimento di diversi record, di cui uno che era a un passo. Un qualcosa che aumenta il rammarico per il brutto 1-0 maturato a Reggio Emilia.

LA SOLITA SCONFITTA – Per la decima volta nella sua storia l’Inter ha perso col Sassuolo. I neroverdi, nella loro storia in Serie A cominciata nella stagione 2013-2014, hanno ottenuto il maggior numero di vittorie proprio contro i nerazzurri. Una folle bestia nera, che non si capisce come possa fare così bene (quasi) solo in questa partita. Perché, va ricordato, in tutto il campionato il Sassuolo è penultimo e ha vinto appena sette partite: ma due su due contro l’Inter. I nuovi campioni sono andati a un passo da un record: vincere contro tutti gli avversari incontrati. Mancavano proprio i rivali del Mapei Stadium, ma la disastrosa prestazione con annessa sconfitta fa saltare il record proprio sull’ultimo passo. Un peccato, che si aggiunge ai tanti già indicati in precedenza. Di seguito il resoconto aggiornato alla partita di ieri sera.

Sassuolo-Inter fa mancare il 19/19: i punti con le altre squadre

Atalanta: 6 punti su 6

Bologna: 4 punti su 6

Cagliari: 4 punti su 6

Empoli: 6 punti su 6

Fiorentina: 6 punti su 6

Frosinone: 3 punti su 3 (in attesa di Frosinone-Inter)

Genoa: 4 punti su 6

Juventus: 4 punti su 6

Lazio: 3 punti su 3 (in attesa di Inter-Lazio)

Lecce: 6 punti su 6

Milan: 6 punti su 6

Monza: 6 punti su 6

Napoli: 4 punti su 6

Roma: 6 punti su 6

Salernitana: 6 punti su 6

Sassuolo: 0 punti su 6

Torino: 6 punti su 6

Udinese: 6 punti su 6

Verona: 3 punti su 3 (in attesa di Verona-Inter)