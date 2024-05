Padovan: «Lautaro Martinez, astinenza da gol c’è sempre stata. Spiego»

Giancarlo Padovan ha parlato anche di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter che non segna da diverse partite (ieri annullata dal VAR una sua rete contro il Sassuolo).

LAUTARO – Queste le parole di Giancarlo Padovan nel corso di Sky Sport 24. «Come mi spiego questo calo di rendimento o una flessione fisiologica per Lautaro Martinez nella seconda parte di questa stagione? Adesso non vorrei dare dati sbagliati, ma mi pare che Lautaro non segni da febbraio o qualcosa del genere. Comunque non segna da molto tempo. L’astinenza di Lautaro c’è sempre stata. Per fortuna dell’Inter quest’anno non c’è stata nel momento decisivo. Lautaro ha segnato sempre tranne adesso, da febbraio in avanti, quando non serviva più: A) perché l’Inter aveva già vinto lo scudetto in buona parte; B) perché comunque, anche se non segnava Lautaro, segnano i suoi compagni (ed è questa la grande forza dell’Inter che è un collettivo di valido e meritevole dello scudetto). Però, che Lautaro avesse sempre, quasi tutti gli anni, un mese/un mese e mezzo (quasi due) di astinenza c’è sempre stato. Ripeto: magari prima era a dicembre o a gennaio, adesso è a marzo/aprile e sostanzialmente chi se ne importa perché l’Inter ha già vinto lo scudetto. Però questo una cosa la conferma e cioè che l’Inter ha bisogno di un altro bel bomber. E, se ha preso Taremi, ha fatto bene. Lautaro, Taremi, Thuram. Secondo me, Arnautovic va via nonostante le parole al miele di Simone Inzaghi e quindi Sanchez va via sicuramente, per quanto mi riguarda, (secondo me non doveva neanche tornare, ma questo è un altro discorso)».