Sassuolo-Inter 1-0 al 45′: Laurienté sblocca, Lautaro Martinez va vicino!

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Sassuolo-Inter, sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti della gara.

SASSUOLO-INTER 1-0

CLIMA CALDO – Sassuolo-Inter si apre in un Mapei Stadium caldissimo, con i tifosi nerazzurri che continuano a sostenere la propria squadra anche in trasferta e con il tricolore già cucito al petto. Dopo i primi dieci minuti di studio delle due squadre, la sfida della trentacinquesima giornata inizia ad accendersi sul campo. Al 16′ Emil Audero, alla sua terza da titolare in Serie A, deve intervenire con decisione sulla conclusione precisa di Luca Lipani. L’Inter risponde immediatamente al Sassuolo, al minuto diciotto, e lo fa con Lautaro Martinez, che riceve un traversone preciso dalla destra da parte di Denzel Dumfries. Il capitano nerazzurro è ben posizionato in area di rigore e in spaccata tocca il pallone, senza però riuscire a farlo girare verso la porta.

SVANTAGGIO – Dopo un’occasione a testa è il Sassuolo a riuscire a sbloccare per primo il match del Mapei Stadium. Dumfries, pur essendo in anticipo sul pallone, si fa recuperare da Doig, che appoggia all’indietro per Armand Laurienté. Al 20′ la botta del francese termina sul primo palo, dove Audero non può arrivare. Poco dopo, al 26′, Dumfries può rimediare al disastro precedente: ma l’olandese non sfrutta lo strepitoso assist del compagno Kristjan Asllani. La conclusione termina fuori di un soffio alla destra di Consigli. I nerazzurri continuano ad aggirarsi nell’area di rigore avversaria, alla ricerca dell’azione vincente. E il pareggio arriva proprio sullo scadere dell’unico minuto di recupero: Lautaro Martinez al 45+1′ col un destro al volo coglie l’assist di Carlos Augusto. Ma dopo un lungo check l’arbitro sceglie di annullare il gol per fuorigioco. Il primo tempo di Sassuolo-Inter termina 1-0.