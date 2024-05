Roma-Inter Women 2-3 al 45’: difese allegre e Bonfantini eurogol

Roma-Inter Women, si è appena chiuso al Tre Fontane il primo tempo della partita di Serie A Femminile. Il risultato è 2-3, con tanti gol e difese rivedibili. Splendida la realizzazione di Bonfantini! Segui il LIVE della partita.

ROMA-INTER WOMEN, PRIMO TEMPO – Sei minuti per la prima occasione, su cross basso dalla destra Roma a un passo dal vantaggio con battuta dal limite di prima intenzione di Manuela Giugliano che scheggia il palo alla destra di Sara Cetinja immobile. Al 13’ ci prova anche Giada Greggi, conclusione di poco alta sopra la traversa. Il gol della Roma è nell’aria e arriva al 16’, con Evelyne Viens che va via a Lisa Alborghetti e una volta davanti a Cetinja non ha problemi a batterla. Inter Women in balìa delle avversarie per tutto l’avvio, tolto un tentativo di Agnese Bonfantini murato. Al 26’ la Roma va a un passo dal raddoppio, con assist in area di Saki Kumagai per il sinistro sulla traversa di Emile Haavi. Poi, all’improvviso, ecco l’Inter. Elisa Polli ha due chance in un minuto alla mezz’ora: la prima volta manda alto con un destro dai quindici metri, sulla seconda va in spaccata su cross da destra di Fredrikke Thogersen e calcia alto dall’area piccola. È il preludio al gol dell’Inter Women, anche se di fatto lo fa la Roma. Al 31’ Bonfantini va via a destra, cross sul primo palo ed Elena Linari fa autogol cercando di andare in anticipo. Quattro minuti dopo però il gol è tutto nerazzurro, con una bella girata di Lina Magull appena dentro l’area. Ma al 38’ rovina tutto la difesa ospite, regalando palla a Kumagai che salta Cetinja e fa 2-2 a porta vuota. Al 43’ il capolavoro di Bonfantini: pallonetto dalla destra e tris con cui si va al riposo!

Roma-Inter Women 2-3 al 45’

Gol: 16’ Viens (R), 31’ aut. Linari, 35’ Magull, 38’ Kumagai (R), 43’ Bonfantini.