Marocchi: «Inter, il Sassuolo è stato furbo! Evidente un’assenza»

Marocchi ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo per 1-0. L’ex giocatore si concentra su un giocatore in particolare.

ANDAMENTO LENTO − Giancarlo Marocchi, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha commentato la sconfitta dell’Inter sul campo del Sassuolo: «Non è mancato l’impegno, però ogni giocatore dell’Inter pensava che potesse pensarci il compagno di fianco. Non si sono dannati, soprattutto nell’intensità. Il Sassuolo ha fatto una cosa furbissima: ha accettato l’intensità della gara. L’unica speranza per il Sassuolo era che gli avversari non giocassero al 100%. Col Milan era in vantaggio di due gol, con la Salernitana era stata raggiunta all’ultimo. Aveva bisogno ci fosse una partita ad andamento lento, l’Inter ha mancato quattro occasioni per pochi centimetri e una clamorosa con Denzel Dumfries. Però si è accontentata: Kristjan Asllani, che è comunque un buon giocatore, non è Hakan Calhanoglu. Serviva un giocatore che si accorgesse che la partita stava andando male, che cambiasse il ritmo».