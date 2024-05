Questione Zhang-Oaktree, altro buon motivo per aver dominato

La questione del prestito di Oaktree e quindi della possibilità che Zhang perda le sue quote dell’Inter rende ancora più significativo che sul campo la squadra abbia già vinto il campionato.

PROBLEMA IMPROVVISO – Quando tutto sembrava tranquillo in casa Inter è esplosa la questione Zhang-Oaktree. Arrivati a un passo dalla scadenza del famoso prestito, le acque da calme si sono fatte agitate. Voce dopo voce si è dovuto esporre Steven Zhang in prima persona, aprendo una tematica che renderrà bollenti le prossime giornate, anche mediaticamente. Portando tutta una serie di discussioni. Una situazione che rende ancora più importante il fatto che l’Inter abbia già vinto questo campionato.

VITTORIA IN ANTICIPO – Fin dall’estate tutto l’ambiente nerazzurro ha messo la seconda stella come obiettivo primario. E la stagione è stata gestita in primis da Inzaghi con questo traguardo in testa. Il cammino in Serie A infatti è stato da record, con la vittoria matematica arrivata in largo anticipo dopo il 2-1 sul Milan. Un fatto ormai acquisito, che permette anche di vivere le questioni societarie senza temere strascichi e ripercussioni.

PROBLEMA EVITATO – Le persone che compongono l’Inter infatti non sono robot. Nemmeno i calciatori, che spesso identifichiamo come pedine da videogioco. Una tempesta simile, che comporta un cambio di proprietà con conseguenti modifiche anche all’organigramma, inevitabilmente avrebbe portato un fattore di disturbo al lavoro della squadra. Preoccupazioni per l’immediato futuro, che significano distrazioni rispetto all’oggi. Un problema significativo da gestire per Inzaghi, che avrebbe dovuto fare i salti mortali per rendere impermeabile lo spogliatoio a ogni discussione proprio nel rush finale. Avendo però vinto con cinque giornate d’anticipo, l’Inter ha il lusso di non temere le eventuali ripercussioni sul campo. Un ulteriore fattore positivo del trionfo in campionato.