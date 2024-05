L’Inter guarda in Spagna: nome nuovo dalla Liga per il mercato

L’Inter guarda in Spagna per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Arrivano novità su un nuovo obiettivo: ecco di chi si tratta.

IL NOME NUOVO – Fra i tanti profili che già si monitorano per la prossima stagione bisogna aggiungerne un altro, oltre agli acquisti già conclusi di Mehdi Taremi (in gol ieri) e Piotr Zielinski. Ma la novità di oggi sull’Inter riguarda l’accostamento ad Alberto Moleiro, mezzapunta classe 2003 del Las Palmas. Un giocatore che, in Liga, a oggi vanta due gol e tre assist in ventiquattro presenze. Canario di Tenerife, è reduce ieri dalla settima sconfitta consecutiva dei suoi (2-0 in casa della Real Sociedad, che sfidò proprio l’Inter in Champions League) ma la salvezza c’è già da tempo.

Moleiro nome nuovo per l’Inter 2024-2025

LA NOVITÀ – A dare notizia dell’interesse da parte dell’Inter nei confronti di Moleiro è il sito del quotidiano spagnolo AS. Si parla di una clausola da sessanta milioni, ma con il Las Palmas cosciente del fatto che con un’offerta tra venticinque e trenta milioni dovrà arrivare l’OK. Oltre ai nerazzurri, anche il Liverpool, il Real Betis e il Villarreal seguono la situazione di Moleiro. Che in passato era stato cercato anche da Barcellona e Real Madrid, ora interessate ad altri profili. Il contratto è in vigore sino al 30 giugno 2026, ma in estate dovrebbe andare via. La possibilità che venga convocato dalla Spagna per le Olimpiadi potrebbe aumentare le pretendenti per Moleiro. L’Inter nel caso dovrà muoversi per tempo.

Fonte: as.com – Manu Sainz