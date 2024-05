Fabbian si prende il Bologna! Spalletti lo premia? L’Inter osserva

L’Inter si gode a distanza il talento di Giovanni Fabbian. Il centrocampista sta facendo benissimo a Bologna dove rincorre la Champions League. E intanto Luciano Spalletti vuole portarlo in Europa.

TALENTO – Giovanni Fabbian ci sta mettendo del suo nella cavalcata del Bologna che rincorre la storica qualificazione alla prossima Champions League. Il centrocampista azzurro è stato inserito gradualmente da Thiago Motta che sta costruendo intorno a lui il centrocampo del Bologna. E sarà così anche il prossimo anno con l’ex Inter che si giocherà la coppa europea più ambita all’ombra delle due torri bolognesi. Una stagione brillante, così come quella del Bologna che ha sorpreso tutti dopo nove mesi di grande calcio. Adesso la prova del nove: Giovanni Fabbian ha la grande occasione di dimostrare a tutti le sue qualità e magari giocarsi una chiamata last-minute di Luciano Spalletti per i prossimi Europei. Una grande occasione a cui Fabbian punta molto, con tanti altri giovani talenti che sognano la chiamata dell’Italia.

NAZIONALE – Lo stesso CT Spalletti, nelle scorse settimane aveva spiegato come il nome di Giovanni Fabbian fosse in cima alla lista dei possibili convocati per la rassegna continentale in programma in Germania. Con 24 partite giocate fino ad oggi, Giovann iFabbian è uno dei calciatori con la quale Thiago Motta ha stretto più confidenza: il classe 2003 ha portato a casa anche cinque gol, spesso importanti, e due assist. Numeri che lo faranno giocare con più maturità anche il prossimo anno con la maglia dei rossoblù.

L’Inter guarda con interesse. Fabbian sogna la chiamata

INTERESSE – A questo si aggiunge l’interesse sempre vivo dell’Inter di Simone Inzaghi che lo ha liberato lo scorso anno per fare arrivare a Milano Marko Arnautovic. L’Inter allo stesso tempo si è un diritto di recompra per la stagione 2025/26 fissato a 12 milioni di euro. In caso di interesse dunque, il club di Viale della Liberazione potrebbe far scattare la recompra versando nelle casse del club la cifra pattuita.