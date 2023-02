L’Atalanta si rilancia: Lookman non segna ma incanta, Lazio KO. Inter +2

L’Atalanta ritrova la vittoria dopo le sconfitte in Coppa Italia con l’Inter e in Serie A con la Lazio. Nel big match di stasera all’Olimpico i bergamaschi si impongono sulla Lazio per 0-2, con Lookman che entra nei due gol pur senza segnare.

RILANCIO EUROPEO – L’Atalanta aggancia la Roma e tiene il passo del Milan, portandosi al terzo posto in classifica. Lo fa battendo 0-2 la Lazio, che si ferma ancora e ha collezionato solo due punti nelle ultime tre giornate. Inizio promettente dei bergamaschi, con tre occasioni nel primo quarto d’ora. Ne ha una però enorme Ciro Immobile, che su ottima giocata di Sergej Milinkovic-Savic si ritrova solo davanti a Juan Musso ma calcia alto. Al 23′ l’errore paga, perché su giocata di Ademola Lookman la palla finisce all’indietro a Davide Zappacosta che con un gran destro fulmina Ivan Provedel. L’esterno torna titolare dopo una serie di infortuni e segna il suo primo gol in Serie A dopo quasi un anno e mezzo. Musso salva due volte su Immobile fra primo e secondo tempo, mentre poco dopo la mezz’ora Alessio Romagnoli esce per infortunio. Al 65′ l’Atalanta chiude la partita: ancora Lookman va via a Nicolò Casale, cross basso e Rasmus Hojlund entra in porta col pallone in scivolata. Il finale, nonostante i sei minuti di recupero, non riporta la Lazio in corsa.