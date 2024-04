Calhanoglu, Milan-Inter la chiusura di un cerchio: storia da film

Proprio come in tutti i migliori film, il protagonista vive una storia travagliata, cade, si rialza e, alla fine, trova il suo riscatto. Questa storia parla di Hakan Calhanoglu e il significato che ha avuto, per lui, conquistare il primo scudetto in carriera in Milan-Inter.

COPIONE CINEMATOGRAFICO – Nemmeno il miglior regista sulla piazza avrebbe potuto scrivere un copione così perfetto, con una storia di cadute e riscatti degne di un kolossal hollywoodiano. Questa, in sintesi, la storia di Hakan Calhanoglu negli ultimi anni. Dal suo arrivo a parametro zero al Milan nell’estate del 2017, alle stagioni passate con la maglia rossonera prima di passare, sempre a costo zero, all’Inter. Qui il centrocampista turco diventa un perno del progetto ed entra subito nel cuore dei tifosi, attirandosi su di sé, però, le ire dell’altra sponda di Milano. Ex compagni di squadra compresi.

Hakan Calhanoglu, dagli insulti alla gioia: chiusura di un cerchio

DERBY MAI BANALE – Da quando è passato all’Inter, Hakan Calhanoglu ha avuto l’onore di poter festeggiare la vittoria in ben sei derby consecutivi. Alzando anche due trofei. Il primo, la Supercoppa Italiana di Riad del gennaio 2023, con il perentorio 0-3 registrato dalla squadra nerazzurra. Il secondo, chiaramente, quel ventesimo scudetto che sancisce l’arrivo alla seconda stella proprio prima dei rivali cittadini. Davanti ai loro stessi tifosi. Quei tifosi che due anni fa – incapaci di perdere, tanto quanto incapaci di vincere – avevano messo nel mirino proprio il centrocampista turco, aizzati da Zlatan Ibrahimovic.

RISCATTO – Ed è qui che inizia la storia del riscatto, per Hakan Calhanoglu. Che prima elimina proprio il Milan, con la maglia dell’Inter, dalla semifinale di UEFA Champions League dello scorso anno. Poi conquista il suo primo scudetto in carriera proprio nella partita clou del campionato. Festeggiando con grande stile e grande classe, proprio come quella che ha sempre fatto vedere con grande continuità anche in campo. Una storia di cadute e di rivincite. Un lieto fine che adesso, Calhanoglu, può finalmente godersi. Come nei migliori film.