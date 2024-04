FOTO – Calhanoglu, ecco la rivincita sul Milan: «Sempre calmo, ora premiato!»

Calhanoglu era uno degli osservati speciali del derby Milan-Inter e non ha fatto mancare il suo apporto. Per il centrocampista inevitabile, nel festeggiare lo scudetto, ricordare cosa avvenne due anni fa.

LA RIVINCITA È COMPLETA – Parli di Hakan Calhanoglu in relazione al derby Milan-Inter e il pensiero non può che andare a ventitré mesi fa. Ossia a come i giocatori e tifosi rossoneri avevano dedicato gran parte dei festeggiamenti per il loro ultimo scudetto, superato ieri sera nell’albo d’oro, a insultare il turco per il trasferimento del 2021. Un qualcosa su cui lo stesso Calhanoglu è tornato negli scorsi giorni, facendo capire che se l’era legata al dito ma anche di non voler scendere al loro (basso) livello. E così ha fatto.

Il post di Calhanoglu dopo lo scudetto nel derby Milan-Inter

CAMPIONE – “Sempre calmo, sempre paziente, sempre concentrato e ora premiato. Forza Inter”. Questo ha scritto Calhanoglu su Instagram dopo il trionfo. Il tutto con un’animazione dove, dietro di lui con la maglia già aggiornata con la seconda stella e la coppa dello scudetto, si vedono i tifosi milanisti due anni fa. Con tanto di cartelloni che lo insultano. Tutte situazioni che Calhanoglu si è messo alle spalle ieri sera, con l’Inter che ha fatto vedere al Milan come si festeggia visto che ha celebrato il suo traguardo senza dedicare tempo agli avversari.