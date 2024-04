Savino: «Inzaghi, rivincita da brividi! Thuram? Rispondo a chi lo criticava!»

Il grande tifoso dell’Inter Nicola Savino, conduttore radiofonico e televisione, commenta la grande vittoria dello scudetto dell’Inter. E a chi criticava Inzaghi e Thuram risponde in un modo.

QUIZ – Nicola Savino, intercettato da Sky Sport 24, sul trionfo dell’Inter nel derby dichiara: «Questa vittoria è un qualcosa di unico, ascrivibile allo “Strano ma vero”. Potrà essere l’argomento di una domanda da quiz che un presentatore potrà fare tra vent’anni: “C’è stata solo una volta in cui una squadra ha conquistato lo scudetto in un derby”. Ed è questo il caso, tra l’altro anche in trasferta, cosa che i non calciofili non sanno. Il derby in casa è una faccenda, quello fuori casa è tutto un’altra cosa, Ogni squadra veste lo stadio a propria immagina e somiglianza, quindi vincere in casa loro è stato incredibile».

APPARTENENZA – Nicola Savino continua sulla festa scudetto nel derby: «Devo dire che noi tifosi dell’Inter eravamo più di 7.000, molti milanisti o generosi o che hanno visto la “mala parata”, hanno ceduto il loro biglietto. E questa è una cosa anche bella. L’appartenenza dei giocatori alla maglia? Avere molti italiani in squadra, come ha detto Marotta in un’intervista ieri, serve a questo: cementare un gruppo e a far capire l’importanza di giocare in una squadra importante. Nel nostro caso ne abbiamo uno che è milanese ed interista, come Federico Dimarco, che andava in curva da ragazzino e ha quel senso di appartenenza».

Savino zittisce le critiche. Inzaghi e Thuram: parlano i fatti!

VEDERE LA PORTA – Nicola Savino poi si sofferma su alcuni giocatori dell’Inter: «Il giocatore che mi ha appassionato di più quest’anno? I nostri fantasisti del centrocampo. Dopo il derby devo dire assolutamente Calhanoglu, perché ha fatto una stagione strepitosa. E poi Nicolò Barella, questi due hanno fatto cose eccelse. Oltre a Lautaro Martinez, poi, segnalo Marcus Thuram. Quando è arrivato ricordo ancora i miei vicini di posto che dicevano “Questo qua è buono però non vede tanto la porta”. Alla faccia! Guardate il gol di ieri, sembra uno che non vede la porta?».

BRIVIDI – E su Simone Inzaghi Savino dichiara: «Anche di Inzaghi dicevano “È un bravo allenatore ma vince solo le coppe, è un eterno secondo e non arriverà mai primo”. La sua vittoria mi fa venire i brividi perché tutti noi abbiamo qualcuno che ci dice che non ce la faremo mai. Invece Inzaghi ce l’ha fatta ed è una bella favola. Soprattutto dopo che da calciatore è sempre stato il fratello di Pippo Inzaghi, è un qualcosa a livello quasi psicanalitico di meraviglioso».