VIDEO – Empoli-Spezia 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Spezia, anticipo della ventiduesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



RIMONTA ALL’ULTIMO – Empoli-Spezia 2-2 nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. L’Empoli subisce un altro uno-due in pochi minuti com’era successo sabato scorso contro la Roma, ma stavolta reagisce e aggancia il pareggio allo scadere. Su angolo di Daniele Verde una deviazione manda il pallone verso la porta, ma Fabiano Parisi salva con la mano. Il VAR porta inevitabilmente a dare rigore ed espulsione. Calcia Daniele Verde, ma Guglielmo Vicario è strepitoso a parare e imporsi anche sulla respinta. Il problema è che un giocatore dell’Empoli è entrato in area prima, quindi si ripete e stavolta Verde fa 0-1 al 25′. Sei minuti dopo nemmeno un super Vicario può fare qualcosa su un favoloso sinistro dai venticinque metri di Verde, per la doppietta. Lo Spezia rovina però tutto a inizio ripresa (49′), quando Salvatore Esposito viene espulso per doppio giallo. Venti minuti dopo Kelvin Amian avrebbe la palla per chiuderla, ma lanciato centralmente manda a lato. Errore pesantissimo, perché sull’azione seguente Francesco Caputo va via a sinistra e crossa basso con un rimpallo a favorire Niccolò Cambiaghi per l’1-2 al 71′. Al quarto dei cinque minuti di recupero serie di tiri respinti, l’ultimo rimpallo capita però sull’innesto di gennaio Emanuel Vignato che con un gran destro trova il pareggio. Grande festa per l’Empoli, mentre lo Spezia vede sfumare due punti che sarebbero serviti tantissimo nella corsa salvezza.

Video con gli highlights di Empoli-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.