Serie A, il calendario del 2023: 23 giornate da Inter-Napoli in poi, le partite

Il 2022 è finito e con esso anche lo stop del campionato per i Mondiali. Tre giorni alla ripresa, con Inter-Napoli come big match, ma saranno ben ventitré le giornate in programma. Ecco il calendario restante della Serie A, qui gli appuntamenti della squadra di Inzaghi fino alla Champions League.

SERIE A – CALENDARIO 16ª GIORNATA

Salernitana-Milan mercoledì 4 gennaio ore 12.30

Sassuolo-Sampdoria mercoledì 4 gennaio ore 12.30

Spezia-Atalanta mercoledì 4 gennaio ore 14.30

Torino-Verona mercoledì 4 gennaio ore 14.30

Lecce-Lazio mercoledì 4 gennaio ore 16.30

Roma-Bologna mercoledì 4 gennaio ore 16.30

Cremonese-Juventus mercoledì 4 gennaio ore 18.30

Fiorentina-Monza mercoledì 4 gennaio ore 18.30

Inter-Napoli mercoledì 4 gennaio ore 20.45

Udinese-Empoli mercoledì 4 gennaio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO 17ª GIORNATA

Fiorentina-Sassuolo sabato 7 gennaio ore 15

Juventus-Udinese sabato 7 gennaio ore 18

Monza-Inter sabato 7 gennaio ore 20.45

Salernitana-Torino domenica 8 gennaio ore 12.30

Lazio-Empoli domenica 8 gennaio ore 15

Spezia-Lecce domenica 8 gennaio ore 15

Sampdoria-Napoli domenica 8 gennaio ore 18

Milan-Roma domenica 8 gennaio ore 20.45

Verona-Cremonese lunedì 9 gennaio ore 18.30

Bologna-Atalanta lunedì 9 gennaio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO 18ª GIORNATA

Napoli-Juventus venerdì 13 gennaio ore 20.45

Cremonese-Monza sabato 14 gennaio ore 15

Lecce-Milan sabato 14 gennaio ore 18

Inter-Verona sabato 14 gennaio ore 20.45

Sassuolo-Lazio domenica 15 gennaio ore 12.30

Torino-Spezia domenica 15 gennaio ore 15

Udinese-Bologna domenica 15 gennaio ore 15

Atalanta-Salernitana domenica 15 gennaio ore 18

Roma-Fiorentina domenica 15 gennaio ore 20.45

Empoli-Sampdoria lunedì 16 gennaio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO 19ª GIORNATA

Verona-Lecce sabato 21 gennaio ore 15

Salernitana-Napoli sabato 21 gennaio ore 18

Fiorentina-Torino sabato 21 gennaio ore 20.45

Sampdoria-Udinese domenica 22 gennaio ore 12.30

Monza-Sassuolo domenica 22 gennaio ore 15

Spezia-Roma domenica 22 gennaio ore 18

Juventus-Atalanta domenica 22 gennaio ore 20.45

Bologna-Cremonese lunedì 23 gennaio ore 18.30

Inter-Empoli lunedì 23 gennaio ore 20.45

Lazio-Milan martedì 24 gennaio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO 20ª GIORNATA

Bologna-Spezia venerdì 27 gennaio ore 18.30

Lecce-Salernitana venerdì 27 gennaio ore 20.45

Empoli-Torino sabato 28 gennaio ore 15

Cremonese-Inter sabato 28 gennaio ore 18

Atalanta-Sampdoria sabato 28 gennaio ore 20.45

Milan-Sassuolo domenica 29 gennaio ore 12.30

Juventus-Monza domenica 29 gennaio ore 15

Lazio-Fiorentina domenica 29 gennaio ore 18

Napoli-Roma domenica 29 gennaio ore 20.45

Udinese-Verona lunedì 30 gennaio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO 21ª GIORNATA

Cremonese-Lecce sabato 4 febbraio ore 15

Roma-Empoli sabato 4 febbraio ore 18

Sassuolo-Atalanta sabato 4 febbraio ore 20.45

Spezia-Napoli domenica 5 febbraio ore 12.30

Torino-Udinese domenica 5 febbraio ore 15

Fiorentina-Bologna domenica 5 febbraio ore 18

Inter-Milan domenica 5 febbraio ore 20.45

Verona-Lazio lunedì 6 febbraio ore 18.30

Monza-Sampdoria lunedì 6 febbraio ore 20.45

Salernitana-Juventus martedì 7 febbraio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO 22ª GIORNATA

Milan-Torino venerdì 10 febbraio ore 20.45

Empoli-Spezia sabato 11 febbraio ore 15

Lecce-Roma sabato 11 febbraio ore 18

Lazio-Atalanta sabato 11 febbraio ore 20.45

Udinese-Sassuolo domenica 12 febbraio ore 12.30

Bologna-Monza domenica 12 febbraio ore 15

Juventus-Fiorentina domenica 12 febbraio ore 18

Napoli-Cremonese domenica 12 febbraio ore 20.45

Verona-Salernitana lunedì 13 febbraio ore 18.30

Sampdoria-Inter lunedì 13 febbraio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO 23ª GIORNATA

Sassuolo-Napoli venerdì 17 febbraio ore 20.45

Sampdoria-Bologna sabato 18 febbraio ore 15

Inter-Udinese sabato 18 febbraio ore 20.45

Monza-Milan sabato 18 febbraio ore 18

Atalanta-Lecce domenica 19 febbraio ore 12.30

Fiorentina-Empoli domenica 19 febbraio ore 15

Salernitana-Lazio domenica 19 febbraio ore 15

Spezia-Juventus domenica 19 febbraio ore 18

Roma-Verona domenica 19 febbraio ore 20.45

Torino-Cremonese lunedì 20 febbraio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO 24ª GIORNATA

Empoli-Napoli sabato 25 febbraio ore 18

Lecce-Sassuolo sabato 25 febbraio ore 20.45

Bologna-Inter domenica 26 febbraio ore 12.30

Salernitana-Monza domenica 26 febbraio ore 15

Udinese-Spezia domenica 26 febbraio ore 18

Milan-Atalanta domenica 26 febbraio ore 20.45

Verona-Fiorentina lunedì 27 febbraio ore 18.30

Lazio-Sampdoria lunedì 27 febbraio ore 20.45

Cremonese-Roma martedì 28 febbraio ore 18.30

Juventus-Torino martedì 28 febbraio ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO 25ª GIORNATA

Napoli-Lazio venerdì 3 marzo ore 20.45 *

Monza-Empoli sabato 4 marzo ore 15

Atalanta-Udinese sabato 4 marzo ore 18 *

Fiorentina-Milan sabato 4 marzo ore 20.45

Spezia-Verona domenica 5 marzo ore 12.30

Sampdoria-Salernitana domenica 5 marzo ore 15

Inter-Lecce domenica 5 marzo ore 18

Roma-Juventus domenica 5 marzo ore 20.45

Sassuolo-Cremonese lunedì 6 marzo ore 18.30

Torino-Bologna lunedì 6 marzo ore 20.45

* fatta salva eventuale riprogrammazione in base alle coppe europee e alla Coppa Italia

SERIE A – CALENDARIO 26ª GIORNATA

Spezia-Inter venerdì 10 marzo ore 20.45

Empoli-Udinese sabato 11 marzo ore 15

Napoli-Atalanta sabato 11 marzo ore 18

Bologna-Lazio sabato 11 marzo ore 20.45 *

Lecce-Torino domenica 12 marzo ore 12.30

Cremonese-Fiorentina domenica 12 marzo ore 15

Verona-Monza domenica 12 marzo ore 15 *

Roma-Sassuolo domenica 12 marzo ore 18

Juventus-Sampdoria domenica 12 marzo ore 20.45

Milan-Salernitana lunedì 13 marzo ore 20.45

* fatta salva eventuale riprogrammazione in base alle coppe europee e alla Coppa Italia

SERIE A – CALENDARIO 27ª GIORNATA

Sassuolo-Spezia venerdì 17 marzo ore 18.30

Atalanta-Empoli venerdì 17 marzo ore 20.45

Monza-Cremonese sabato 18 marzo ore 15

Salernitana-Bologna sabato 18 marzo ore 18

Udinese-Milan sabato 18 marzo ore 20.45

Sampdoria-Verona domenica 19 marzo ore 12.30

Fiorentina-Lecce domenica 19 marzo ore 15

Torino-Napoli domenica 19 marzo ore 15

Lazio-Roma domenica 19 marzo ore 18

Inter-Juventus domenica 19 marzo ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO 28ª GIORNATA

Spezia-Salernitana sabato 1 aprile ore 15

Inter-Fiorentina sabato 1 aprile ore 18

Juventus-Verona sabato 1 aprile ore 20.45

Cremonese-Atalanta domenica 2 aprile ore 12.30

Monza-Lazio domenica 2 aprile ore 15

Sassuolo-Torino domenica 2 aprile ore 15

Roma-Sampdoria domenica 2 aprile ore 18

Napoli-Milan domenica 2 aprile ore 20.45

Empoli-Lecce lunedì 3 aprile ore 18.30

Bologna-Udinese lunedì 3 aprile ore 20.45

Possibile riprogrammazione di queste partite in base alle competizioni europee e alla Coppa Italia.

SERIE A – CALENDARIO 29ª GIORNATA

Lecce-Napoli sabato 8 aprile ore 12.30 *

Udinese-Monza sabato 8 aprile ore 12.30

Fiorentina-Spezia sabato 8 aprile ore 14.30

Salernitana-Inter sabato 8 aprile ore 14.30 *

Milan-Empoli sabato 8 aprile ore 16.30 *

Sampdoria-Cremonese sabato 8 aprile ore 16.30

Atalanta-Bologna sabato 8 aprile ore 18.30

Torino-Roma sabato 8 aprile ore 18.30

Lazio-Juventus sabato 8 aprile ore 20.45

Verona-Sassuolo sabato 8 aprile ore 20.45

* fatta salva eventuale riprogrammazione in base alle coppe europee e alla Coppa Italia

SERIE A – 30ª GIORNATA (domenica 16 aprile 2023)

Bologna-Milan

Cremonese-Empoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Monza

Lecce-Sampdoria

Napoli-Verona

Roma-Udinese

Sassuolo-Juventus

Spezia-Lazio

Torino-Salernitana

SERIE A – 31ª GIORNATA (domenica 23 aprile 2023)

Atalanta-Roma

Empoli-Inter

Juventus-Napoli

Lazio-Torino

Milan-Lecce

Monza-Fiorentina

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Spezia

Udinese-Cremonese

Verona-Bologna

SERIE A – 32ª GIORNATA (domenica 30 aprile 2023)

Bologna-Juventus

Cremonese-Verona

Fiorentina-Sampdoria

Inter-Lazio

Lecce-Udinese

Napoli-Salernitana

Roma-Milan

Sassuolo-Empoli

Spezia-Monza

Torino-Atalanta

SERIE A – 33ª GIORNATA (mercoledì 3 maggio 2023)

Atalanta-Spezia

Empoli-Bologna

Juventus-Lecce

Lazio-Sassuolo

Milan-Cremonese

Monza-Roma

Salernitana-Fiorentina

Sampdoria-Torino

Udinese-Napoli

Verona-Inter

SERIE A – 34ª GIORNATA (domenica 7 maggio 2023)

Atalanta-Juventus

Cremonese-Spezia

Empoli-Salernitana

Lecce-Verona

Milan-Lazio

Napoli-Fiorentina

Roma-Inter

Sassuolo-Bologna

Torino-Monza

Udinese-Sampdoria

SERIE A – 35ª GIORNATA (domenica 14 maggio 2023)

Bologna-Roma

Fiorentina-Udinese

Inter-Sassuolo

Juventus-Cremonese

Lazio-Lecce

Monza-Napoli

Salernitana-Atalanta

Sampdoria-Empoli

Spezia-Milan

Verona-Torino

SERIE A – 36ª GIORNATA (domenica 21 maggio 2023)

Atalanta-Verona

Cremonese-Bologna

Empoli-Juventus

Lecce-Spezia

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Salernitana

Sassuolo-Monza

Torino-Fiorentina

Udinese-Lazio

SERIE A – 37ª GIORNATA (domenica 28 maggio 2023)

Bologna-Napoli

Fiorentina-Roma

Inter-Atalanta

Juventus-Milan

Lazio-Cremonese

Monza-Lecce

Salernitana-Udinese

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Torino

Verona-Empoli

SERIE A – 38ª GIORNATA (domenica 4 giugno 2023)

Atalanta-Monza

Cremonese-Salernitana

Empoli-Lazio

Lecce-Bologna

Milan-Verona

Napoli-Sampdoria

Roma-Spezia

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Inter

Udinese-Juventus

Il calendario con date e orari delle partite di Serie A è stato ufficializzato sino alla ventinovesima giornata compresa.