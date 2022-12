Inter, dopo Natale calendario fitto: 10 partite e poi l’appuntamento Porto

L’Inter passa un Natale relativamente tranquillo, contando i giorni (dieci) che mancano al primo impegno del 2023: il big match col Napoli, che aprirà il calendario delle partite del nuovo anno. Saranno dieci quelle che precedono la Champions League col Porto.

CALENDARIO INTER – LE PRIME PARTITE DEL 2023

Inter-Napoli (16ª giornata Serie A) mercoledì 4 gennaio ore 20.45

Monza-Inter (17ª giornata Serie A) sabato 7 gennaio ore 20.45

Inter-Parma (ottavi di finale Coppa Italia) martedì 10 gennaio ore 21

Inter-Verona (18ª giornata Serie A) sabato 14 gennaio ore 20.45

Milan-Inter (Supercoppa Italiana) mercoledì 18 gennaio ore 20 (Riyad, Arabia Saudita)

Inter-Empoli (19ª giornata Serie A) lunedì 23 gennaio ore 20.45

Cremonese-Inter (20ª giornata Serie A) sabato 28 gennaio ore 18

Inter-Milan (21ª giornata Serie A) domenica 5 febbraio ore 20.45

Sampdoria-Inter (22ª giornata Serie A) lunedì 13 febbraio ore 20.45

Inter-Udinese (23ª giornata Serie A) sabato 18 febbraio ore 20.45

Inter-Porto (andata ottavi Champions League) mercoledì 22 febbraio ore 21

In base all’esito degli ottavi di finale di Coppa Italia eventuali quarti di finale in programma martedì 31 o mercoledì 1 febbraio, in casa contro la vincente di Atalanta-Spezia. Il calendario dell’Inter prevede il match di ritorno col Porto martedì 14 marzo alle 21 ora italiana.