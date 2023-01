Smalling, in tre per ingaggiarlo nel 2023: Inter in corsa con ‘sponsor’

Smalling è uno dei tanti giocatori di Serie A in scadenza di contratto al 30 giugno del 2023 appena iniziato. Come riporta Radio Radio l’Inter è una delle squadre che lo puntano in vista della prossima stagione.

OCCASIONE A ZERO – Chris Smalling al momento non ha trovato un accordo con la Roma, perciò da oggi è libero di firmare con chiunque. Anche con l’Inter, al quale risulta essere stato offerto di recente (vedi articolo). I giallorossi vorrebbero rinnovare, ma non è affatto scontato che ci riescano. Secondo Radio Radio, al momento, le percentuali sono alla pari per tre pretendenti: l’Inter, la Juventus e la stessa Roma col 33% a testa. A Simone Inzaghi piace tantissimo Smalling e lo vede come sostituto di Stefan de Vrij, che dovrebbe andare via: è l’allenatore il primo sponsor del difensore ex Manchester United.