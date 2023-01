Bacconi snobba l’Inter: «Napoli? Strada spianata se supera la Juventus!»

L’Inter sfiderà il Napoli mercoledì a San Siro alle ore 20.45, nel big match valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Secondo Bacconi, intervenuto a TMW Radio, il vero ostacolo per la squadra di Spalletti è la Juventus.

UN OSTACOLO – L’Inter ospiterà il Napoli a San Siro mercoledì alle ore 20.45 ma, secondo Adriano Bacconi, l’ostacolo per la squadra di Luciano Spalletti è solo la Juventus. Queste le sue parole: «Il ritorno della Serie A? Sarà divertentissimo perché, da com’è stato anomalo il Mondiale, sarà molto interessante vedere i giocatori tornare dal Mondiale e giocare subito. Per quanto riguarda l’Italia, la grande incognita come sarà la ripartenza del Napoli, se con lo stesso ritmo di prima o se sarà cambiato qualcosa. Sicuramente il ritorno della Juventus sarà un tema ma anche con che testa torneranno i giocatori dal Mondiale, chi ha vinto e chi ha perso, sarà molto interessante dal punto di vista tattico ma anche psicologico. Inter e Juventus principali avversarie? Diciamo che c’è questo Juventus-Napoli subito che sarà molto bello. Se il Napoli dovesse superare questo ostacolo ha la strada spianata, poi tutto può succedere ma ha dimostrato in questi mesi di avere un organico per poter sopperire alle necessità».