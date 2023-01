Mattioli: «Inter, Inzaghi azzererà le voci interne? Poi si parla di Juventus!»

L’Inter e il Napoli si sfidano a San Siro mercoledì 4 gennaio alle ore 20.45 nel match valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Secondo Mario Mattioli, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Inzaghi deve sperare di vincere ma anche di riuscire a tenere sotto controllo le voci interne

DANZA MAORI – L’Inter affronterà il Napoli mercoledì 4 gennaio a San Siro. Secondo Mario Mattioli, chi ha più da perdere è Simone Inzaghi: «Se vuol salvare la stagione sportiva, la danza maori la deve fare Inzaghi. Questo Napoli, che sta facendo anche divertire quando gioca, mi ricorda un pochino la prima Roma di Spalletti che vinceva in serie e faceva divertire perché giocava bene. Questa volta credo che Spalletti non incorra nell’errore di gestione mentale interna per bloccare questo cammino straordinario. Non penso che il Napoli butti via questo scudetto. Devo dire che credo se lo meriti questo scudetto perché da anni è al vertice del calcio nazionale. Poi quello che sta facendo quest’anno dovrebbe essere premiato dallo scudetto a meno che non abbia un crollo ma non vedo come possa accadere».

VOCI INTERNE – Mattioli sferra poi un attacco all’Inter mettendo in mezzo la situazione in casa Juventus: «La danza maori deve farla Inzaghi, ammesso e non concesso, poi si parla della Juventus, che riesca ad azzerare e controllare le voci interne dell’Inter. Chiaro che la Juventus fa più notizia, l’Inter meno come tutte le altre squadre. Pareggio? sarebbe comodo per il Napoli, che può anche permettersi di pareggiarle tutte ma non credo che possa avere sconfitte».