Skriniar, da oggi Inter a rischio: finita la copertura sul contratto in scadenza

Skriniar non ha – per il momento – firmato il rinnovo di contratto con l’Inter e questo mette la società a rischio sul difensore. Da oggi è possibile che si liberi a parametro zero al termine della stagione.

IN BILICO – L’Inter non è riuscita a rinnovare il contratto di Milan Skriniar entro il 2022 e ora rischia. Mancano sei mesi alla scadenza, fissata per il prossimo 30 giugno, e per il momento non c’è accordo col difensore per prolungare. Cosa significa? Che da oggi può firmare un pre-accordo con qualsiasi altro club (italiano o estero) per la prossima stagione. Contratto che poi andrebbe depositato dall’1 febbraio. Skriniar era e rimane il più eclatante dei casi in scadenza per l’Inter, con la società più volte ottimista per il rinnovo. La fiducia dimostrata a parole non si è però concretizzata in fatti, perché quell’accordo più volte sbandierato con Skriniar non è (ancora?) diventato nero su bianco.

NO AL PERISIC-BIS – Nei prossimi giorni previsti nuovi incontri (vedi articolo), ma ora il coltello dalla parte del manico ce l’ha Skriniar. Anche cederlo a gennaio, nella finestra di mercato che inizia domani, sarebbe controproducente. L’Inter doveva chiudere un rinnovo vitale ben prima di ieri, non l’ha fatto e da adesso rischia che uno dei suoi migliori giocatori scappi via, direzione PSG o altro. Stessa situazione accaduta con Ivan Perisic, che appena vinta la Coppa Italia tuonò contro la società segnalando come non si debba attendere così tanto coi big. Lezione evidentemente non imparata dall’Inter, perché ora Skriniar è nella stessa posizione (si spera con finale diverso…).