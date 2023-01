Lukaku il grande assente: la conferma all’Inter passa dal Napoli e non solo

Lukaku è tornato in campo nel mese di dicembre disputando le amichevoli contro Reggina e Sassuolo, siglando un gol contro i calabresi. Il belga, che al Mondiale si è visto pochissimo (e male), sta cercando di recuperare la miglior forma per una seconda parte di stagione da protagonista. A che punto siamo in vista di Inter-Napoli?

GRANDE ASSENTE – Romelu Lukaku è stato il grande assente dell’Inter nella prima parte di stagione, per via di un infortunio con conseguente ricaduta che lo ha tenuto lontano dai campi praticamente fino ai gironi dei Mondiali in Qatar, dove si è visto pochissimo. Il numero 90 nerazzurro ha iniziato a mettere minuti nelle gambe contro Reggina e Sassuolo, siglando anche una rete contro i calabresi (vedi highlights). L’obiettivo adesso è quello di ritrovare la miglior forma nel minor tempo possibile, sia dal punto di vista fisico sia mentale dopo la delusione in Qatar.

Lukaku, la permanenza a Milano passa dalla seconda parte di stagione: una priorità

COME RIAVERLO? – Lukaku, che in Inter-Napoli il 4 gennaio scenderà molto probabilmente in campo dal 1′ al fianco di Edin Dzeko, è ancora lontano dall’attaccante che tutti abbiamo imparato a conoscere. Simone Inzaghi e la dirigenza l’estate scorsa hanno puntato tutto su di lui e va da sé che la priorità è quella di ritrovarlo. Poi per quanto riguarda il futuro, la permanenza a Milano e tutto ciò che ne consegue c’è tempo. Ma tutto passa dal rendimento che avrà a partire da Inter-Napoli: l’Inter ha bisogno di Lukaku e lui dell’Inter.