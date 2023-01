FOTO – L’Inter festeggia il nuovo anno: «Primo countdown dell’anno iniziato!»

L’Inter festeggia il nuovo anno con il primo countdown in riferimento alla ripresa del campionato e Inter-Napoli in programma il prossimo 4 gennaio 2023 a San Siro.

PROSSIMO COUNTDOWN – Nuovo anno a tinte nerazzurre per i tifosi dell’Inter, scoccata la mezzanotte per il 2023, il nuovo countdown è già partito: «Siete pronti a passare un altro anno nerazzurro insieme? Il primo countdown dell’anno è iniziato e noi non vediamo l’ora». Inter-Napoli, difatti, si giocherà mercoledì 4 gennaio a San Siro. Di seguito il video pubblicato attraverso i propri canali social.

Buon 2023 #InterFans 🥂

Siete pronti a passare un altro anno nerazzurro insieme? 🖤💙

Il primo countdown dell'anno è iniziato e noi non vediamo l'ora 🙌#ForzaInter pic.twitter.com/08QgVl69Oa — Inter (@Inter) December 31, 2022

Fonte: Canale Twitter [Inter]