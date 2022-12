VIDEO – Reggina-Inter 0-2, amichevole: gol e highlights della partita

Reggina-Inter, quarta amichevole disputata durante la pausa invernale, è terminata sul risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo stadio Oreste Granillo. Prossimo appuntamento giovedì 29 dicembre, nella gara contro il Sassuolo.

VITTORIA – L’Inter ritrova la vittoria in amichevole contro la Reggina allenata da Filippo Inzaghi. termina in pareggio la terza amichevole contro il Betis durante questa pausa dal campionato. Partita bloccata dai nerazzurri solamente all’80’ con la rete di Edin Dzeko, e all’87’ con Romelu Lukaku, in campo fino al gol del raddoppio.

Fonte: Canale YouTube [Inter]