ESCLUSIVA IN – Paganin: «Skriniar sia riconoscente all’Inter! Veda Lautaro Martinez…»

Secondo parte dell’intervista esclusiva ad Antonio Paganin per Inter-News.it. Dopo una prima parte più legata a Gosens e la ripartenza del campionato, nella seconda il tema principale è la difesa con il futuro di Skriniar in primo piano e l’esempio Lautaro Martinez. Di seguito la seconda parte dell’intervista esclusiva a Paganin

Paganin, un parere da ex difensore: come se la spiega la grande difficoltà difensiva dell’Inter durante la prima parte di stagione?

Ci sono stati tanti fattori particolari che, a mio modo di vedere, hanno avuto tante concause. La preparazione fatta in estate, probabilmente diversa perché c’erano i Mondiali. E la struttura fisica dei giocatori dell’Inter molto più importante rispetto a quella di altre squadre. Se pensiamo a Skriniar, de Vrij, Bastoni e Acerbi ma anche D’Ambrosio. Io ho ancora in mente la partita di pre-campionato che l’Inter giocò contro il Villarreal. C’era una differenza palese tra i giocatori veloci e brevilinei del Villarreal e quelli molto più prestanti fisicamente dell’Inter. Mai li avevo visti soffrire così! Poi quest’estate è stata una delle più calde in assoluto, per gente così è più difficile entrare subito al top. Anche l’infortunio di Lukaku in parte può essere dovuto a quelle condizioni lì. Non c’è la controprova, è la mia opinione. Ma avendo fatto preparazioni a temperature così alte, mi accorgevo come i giocatori più strutturati entrassero in forma tempo dopo rispetto invece a quelli più brevilinei.

Il pensiero di Paganin su Skriniar… e Lautaro Martinez

Cosa farebbe con Skriniar? La società ha gestito male la situazione?

No, secondo me non ha gestito male la situazione. L’Inter è stata coerente nelle varie gestioni, anche in quella di Perisic. Ho visto i vari rinnovi che ci sono stati, che sono in linea con quella che è la filosofia Inter. Ci può stare che top club come Chelsea e Paris Saint-Germain possano avanzare delle offerte per Skriniar, ma sta anche al giocatore ricordare chi gli ha permesso di diventare un top player. Andare in quei club anche per questioni economiche, come Kessié al Barcellona, non è sempre una scelta azzeccatissima. Non voglio fare l’agente di Skriniar, però vorrei che una piccola riflessione la facesse. Al momento è in un top club e l’Inter lo ha portato a essere un top player. Un po’ quello che ha fatto Lautaro Martinez, che da quel punto di vista lì tanto di cappello! Ha dato la giusta riconoscenza a chi lo ha portato a grandi livelli, cioè l’Inter. Magari il tempo ci sarà per andare via, ma rimanere per uno-due anni e confermarsi a quelli livelli, potrebbe aprire ulteriori nuove porte in futuro per poter eventualmente uscire in accordo con la società. Ci sono giocatori che ancora si devono confermare, non basta una stagione fatta bene o due per essere considerato un top player. Ci vogliono sempre degli anni per poter rientrare in quella categoria.

Paganin tra il futuro e il suo passato all’Inter

È un bel profilo, mi piace. Ho avuto modo di vederlo. Scalvini è un giocatore che si è imposto alla vista non solo di Gasperini ma anche di Mancini. Giocatore molto freddo e lucido, al di là della sua giovane età e soprattutto, una cosa che non guasta, ha dimostrato di saper vedere bene anche la porta. Andare a pescare nell’Atalanta è come andare in un antiquario e acquistare i prezzi migliori. Chiaro, però, che non è una bottega economica come quella del Sassuolo. Ma nel momento in cui l’Inter vendesse un big, dovrà sostituirlo con uno altro giocatore altrettanto bravo e futuribile. Scalvini rientra nell’identikit.

Lei è stato cinque anni all’Inter vincendo due Coppe UEFA. Qual è il suo più bel ricordo?

Il più bel ricordo quando ho avuto la possibilità di firmare il contratto con l’Inter. Abbastanza scontato se dico che era il mio sogno da bambino quando ho iniziato a giocare a calcio. Avevo avuto già un’esperienza importante quando ho giocato per quattro anni alla Sampdoria di Mancini e Vialli. Già lì avevo fatto il rodaggio in una squadra giovane ma che iniziava a vincere, come due Coppe Italia e l’affacciarsi in Europa. Poi sono passato all’Udinese, in cui volevo mettermi in discussione e capire se potessi camminare con le mie gambe. Scelta corretta perché poi approdai all’Inter. Ricordo più bello? La partita che ci ha dato poi la verve per andare più in là in Coppa UEFA con Trapattoni e vincere la competizione, ossia Inter-Aston Villa 3-0. Partita che ribaltò il 2-0 dell’andata. Lì ebbi la possibilità di giocare e vedere San Siro pieno. E vincere contro una squadra inglese che al suo interno vantava interpreti come David Platt, non era l’Aston Villa di adesso. È stato un po’ il battesimo di fuoco per il mio approdo nelle coppe europee.

