VIDEO – Bastoni e Asllani ai microfoni dopo Reggina-Inter 0-2

L’Inter vince in amichevole contro la Reggina 0-2 grazie alle reti di Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Al termine della partita, Alessandro Bastoni e Kristjan Asllani hanno parlato attraverso i canali ufficiali del club soffermandosi in particolare sulla condizione della squadra in vista della ripresa del campionato il 4 gennaio contro il Napoli. Poi anche un commento riguardo il ritorno dell’attaccante belga per oltre 80 minuti in campo.

Fonte: Canale YouTube [Inter]