Laporta mette un punto: «Kessié resta! Sarà importante per noi»

Joan Laporta in un’intervista attraverso i canali ufficiali del Barcellona, ha parlato non solo di Superlega (vedi QUI), ma anche della possibile cessione di Franck Kessié seguito anche dall’Inter.

POSSIBILE CESSIONE – Laporta chiude definitivamente alla possibile cessione di Kessié: «Franck Kessié resterà con noi a gennaio, non voglio venderlo. Sarà importante per noi così come il resto della squadra, siamo contenti della rosa a disposizione. Tutti i nostri giocatori saranno decisivi nella seconda parte di stagione».