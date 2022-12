Laporta: «Superlega? Il calcio ne ha bisogno! Per i club poco profitto»

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato ai canali ufficiali del club blaugrana del tema della Superlega. Queste le sue considerazioni

SUPERLEGA – Laporta punta sulla Superlega: «Ci scommettiamo perché dobbiamo riformare il modo in cui funziona il calcio europeo. La Premier passerà da 5 miliardi a 7. La Liga passerà da 2 a 1,7. Questo rende più difficile competere. Noi competiamo perché abbiamo forza e un storia, ma hanno sempre più risorse. Questo deve cambiare. In primavera il Lussemburgo si pronuncerà e spero che sarà a favore dei club e della libera concorrenza europea. Stiamo lavorando per cambiare il modello di governance. Stiamo vedendo che quelli che ottengono il minor profitto sono i club e questo non può essere. I club sono quelli che finanziano. Penso che la decisione avrà un’importanza simile a quella di Bosman. Questo non significa che i giocatori “Non continueranno ad avere un lavoro molto ben retribuito”, ma ora anche i club hanno bisogno di questo supporto. La UEFA dovrebbe essere al tavolo della governance con noi. In caso contrario, potremmo trovare un paese al di fuori dell’UE che viene a organizzare un torneo. Il calcio ne ha bisogno».