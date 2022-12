Asllani: «Inter, ottima vittoria! In campo per aiutare e acquistare fiducia»

Asllani interviene ai microfoni di Inter TV al termine di Reggina-Inter, amichevole andata in scena allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni.

FIDUCIA – Kristjan Asllani parla così al termine di Reggina-Inter: «Questa è stata una partita ottima per noi per acquistare minutaggio. È andata bene così. La Reggina è un’ottima squadra e noi siamo venuti qui con questa consapevolezza. Siamo contenti della vittoria perché è importante per noi. Quando entro devo riuscire sempre ad aiutare la squadra. Queste gare mi aiutano tanto per farmi prendere fiducia con i compagni».