Longhi: «Inter, sono due i piani da considerare! Uno è più precario»

Longhi ha parlato dell’Inter, che pochi giorni fa ha festeggiato il suo ventesimo scudetto. Il giornalista parla di futuro tecnico e societario.

DUE PIANI − Bruno Longhi, in collegamento su Radio Sportiva, si esprime sul momento dei nerazzurri: «Per non guastare la festa non è stata fatta una cosa. Dal punto di vista tecnico credo che l’Inter possa continuare il sui ciclo, perché i rinforzi sono mirati ad una stagione lunga, quindi direi che si prepara con una rosa veramente eccezionale. Da capire quali potranno essere il giocatore o i giocatori da sacrificare. Ma è un tema dello scorso anno. Non si parla di giocatori in fase di cessione. Casomai è molto importante il rinnovo di Lautaro Martinez. Sull’onda dell’entusiasmo di questo scudetto il problema si risolverà. Meno solare e più precario è il quadro dal punto di vista economico, dove dal 2027 non ci sarà più Marotta. L’Inter è una squadra costruita sui debiti, prima c’è stato il prestito di Oaktree, ora c’è Pimco per 400 milioni. Da questo punto di vista ha le spalle coperte, ma non sono risorse di Zhang, bensì risorse che arrivano da prestiti».