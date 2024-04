Balotelli: «Dumfries? Sfottò bellissimo! Fossi stato Calhanoglu 1000 volte peggio»

Balotelli sta dalla parte di Dumfries, nella polemica per lo striscione contro Theo Hernandez esposto domenica durante la festa scudetto dell’Inter. L’ex attaccante nerazzurro, ora in Turchia, da Vox to Box Podcast su Controcalcio dà anche valore al comportamento di Calhanoglu.

ALTRO CHE CRITICA! – È notizia di ieri che la Procura Federale ha aperto un fascicolo nei confronti di Denzel Dumfries. Il difensore dell’Inter rischia una multa, per lo striscione sul “cane” Theo Hernandez. Ma Mario Balotelli si schiera dalla parte di Dumfries: «È bellissimo, ma fossero questi gli sfottò nel calcio! Al contrario si sarebbe creata la polemica sul razzismo, perché l’Italia è un paese di ignoranti. Ma non perché sarebbe stato razzismo. Al posto di Theo Hernandez io avrei rosicato, ma se avesse vinto lui probabilmente l’avrebbe fatto. Per dire: fossi stato io Hakan Calhanoglu non so che cosa avrei combinato. Avrei fatto mille volte peggio, lui è stato veramente un signore».

Balotelli salva Dumfries e promuove l’Inter: molto meglio del Milan

I MIGLIORI, SENZA DUBBIO – Balotelli, oltre al commento su Dumfries, è convinto che non ci sia storia fra due milanesi. L’attaccante risponde a Radja Nainggolan: «L’Inter ha vinto meritatamente. Vincono i giocatori in campo, quello che ha fatto Simone Inzaghi è tanta roba. Theo Hernandez più forte di Federico Dimarco? Ma dai… Mike Maignan lo posso ascoltare, parlando di chi del Milan sarebbe titolare nell’Inter. Roberto De Zerbi allenatore del Milan? Non vincerebbe lo scudetto, ma ci andrebbe vicino. Quanti giocatori dell’Inter non giocherebbero nel Milan? Questa è la mia domanda».