Diamanti: «Barella titolare nell’Italia e nell’Inter. Non è sottovalutato: spiego»

Alessandro Diamanti ha parlato di Nicolò Barella, centrocampista titolare nell’Italia e nell’Inter. Le dichiarazioni dell’allenatore ed ex giocatore.

TITOLARE – Queste le parole di Alessandro Diamanti nel corso di Costruzioni dal basso, in onda su Radio Serie A. «Qualche volta si parlava qua in Australia di Barella. Barella è sottovalutato qui all’estero. È sottovalutato all’estero. Ma è un giocatore titolare in Nazionale italiana. È titolare nell’Inter che stravince il campionato. Sottovalutato non è. Forse non è scenico come altri giocatori, però sottovalutato non è».