Inter-Lazio, quale data per la coppa scudetto? Una certezza

Mancano quattro giornate alla fine della Serie A, ma l’Inter ne giocherà solo una in casa: quella contro la Lazio. Dove, come di consueto, sarà consegnata la coppa per la vittoria dello scudetto. Tuttavia, non c’è ancora la data della partita.

PARTITA EVENTO – Inter-Lazio sarà l’ultima partita in casa della stagione. Un momento molto atteso, perché in concomitanza sarà consegnata la coppa per la vittoria dello scudetto già aritmetico da otto giorni. Ossia, ci sarà un’altra grande festa dopo quella memorabile di domenica. Quando si assegna il titolo con anticipo, come i n questi casi, la Lega Serie A consegna la coppa nella partita conclusiva in casa della stagione: motivo per cui l’Inter lo riceverà contro la Lazio e non all’ultima giornata, sul campo del Verona. Ma entrambe le partite sono ancora senza una data, col calendario che ieri è uscito soltanto per la trasferta di Frosinone.

Quando si gioca Inter-Lazio? Le opzioni possibili

LA DECISIONE – Per il calendario della penultima giornata, che sarebbe dovuto uscire ieri, bisognerà attendere fino alla prossima settimana. Questo perché ci sono degli incastri legati alla possibile qualificazione di una o due italiane (Atalanta e Roma) alla finale di Europa League, che si disputerà mercoledì 22 maggio a Dublino ossia subito dopo la penultima giornata. E bisognerà aspettare fino a venerdì 10 per poterli risolvere. Su Inter-Lazio, però, si può già avere una certezza: non sarà domenica alle 20.45. Il motivo è legato al concerto che sta organizzando la società, che sarà proprio la sera dopo la partita. Si giocherà dunque di pomeriggio, una possibilità forte è che sia domenica alle 18 come capitato la scorsa stagione al Napoli (curiosamente proprio contro l’Inter). In attesa della data, l’altra sicurezza è una: al termine di Inter-Lazio capitan Lautaro Martinez alzerà la coppa dello scudetto. Un altro evento memorabile.