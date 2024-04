Cuadrado, tifosi della Juventus imbestialiti! In atto una petizione

Incredibile, Juan Cuadrado sta mandando al manicomio i suoi ex tifosi della Juventus dopo aver intonato un coro di sfottò durante la festa scudetto dell’Inter. In atto addirittura una petizione.

INFEROCITI − Cuadrado durante la festa scudetto dell’Inter ha cantato con tutti i tifosi ‘Chi non salta juventino è’. Il colombiano, che ha contribuito poco al titolo a causa dei vari problemi fisici, ha però festeggiato a dovere divertendo gli oltre 300 mila cuori nerazzurri al seguito della Beneamata fresca scudettata. Ma ciò ha mandato al ‘manicomio’ gli ex tifosi della Juventus. Infatti, inferociti per quanto visto, tantissimi tifosi bianconeri hanno lanciato sulla piattaforma Chance.org una petizione.

Cuadrado canta ‘chi non salta juventino è’: petizione dei tifosi della Juventus

PETIZIONE − Come si legge direttamente sulla piattaforma, è stata lanciata una petizione dal titolo: “Rimuovere Juan Cuadrado dal J Musemu”. In parole povere, i tifosi della Juventus non vogliono più vedere il nome del laterale dell’Inter all’interno del museo della Juventus. Ennesima dimostrazione di come, quest’anno, i tifosi bianconeri stiano ‘soffrendo’ l’Inter e i giocatori dell’Inter. Dopo lo scudetto, con oltre venti punti di distacco, ora anche un proprio ex giocatore si è messo a cantare cori sfottò nei loro confronti.