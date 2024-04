De Vrij canta per l’Inter con Eddy Veerus: bellissima rivisitazione!

Stefan de Vrij, che oltre ad essere il muro difensivo dell’Inter e anche un bravissimo pianista, ha inciso una nuova versione della canzone scritta un paio di anni fa da Eddy Veerus.

FEAT A SORPRESA − Non si smette di cantare per l’Inter campione d’Italia. E dopo l’uscita del brano ‘Ho Fatto un sogno‘ del trio Tananai-Madame-Rose Villain, nonché della canzone ‘Per quella gente che’, scritta da Eddy Veerus, Stefan de Vrij, insieme al frontman della band milanese ‘Il Pagante’, ha deciso di cantare ancora per la Beneamata. Su Instagram, infatti, Eddy Veerus, che nei giorni scorsi ha parlato in esclusiva anche su Inter-News.it, ha pubblicato un video in cui compaiono il cantante e de Vrij. Il difensore suona il piano, mentre l’artista canta la sua canzone ‘Noi siamo l’Inter‘, pezzo inciso nel 2021 per celebrare la vittoria del diciannovesimo scudetto insieme a Mark & Kremont. Si tratta di una rivisitazione meno pop, ma più classica ed elegante. Anche in questo caso, de Vrij ha dimostrato tutte le sue abilità. Non con i piedi, bensì con le dita.