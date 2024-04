Ho fatto un sogno: il testo integrale della canzone dedicata all’Inter

La nuova canzone dedicata all’Inter, in occasione del ventesimo Scudetto, si intitola “Ho fatto un sogno” e ha un testo tutto da scoprire. Il brano porta la firma di tre artisti nerazzurri della nuova scena musicale italiana. Tananai, Madame e Rose Villain omaggiano così la loro squadra

HO FATTO UN SOGNO – Finalmente fuori. Tananai, al secolo Alberto Cotta Ramusino (Milano, 8 maggio 1995). Madame, al secolo Francesca Calearo (Vicenza, 16 gennaio 2002). Rose Villain, al secolo Rosa Luini (Milano, 20 luglio 1989). Tre cantautori italiani di tre diverse generazioni uniti dalla stessa passione. E dagli stessi colori. Quelli nerazzurri dell’Inter, a cui i tre aristi dedicano il loro ultimo singolo in special edition. Si tratta di “Ho fatto un sogno“, canzone scritta in previsione della grande festa tricolore. Tananai, Madame e Rose Villain lanciano una delle colonne sonore dello Scudetto numero venti della storia dell’Inter. Quello della Seconda Stella nerazzurra. Di seguito il testo integrale di “Ho fatto un sogno”, disponibile su Spotify e non solo.

“Ho fatto un sogno” di Tananai, Madame e Rose Villain – Il testo integrale della nuova canzone dedicata al 20° Scudetto dell’Inter

Internazionale, con te irrazionale.

C’è una nuova stella, brilla per le strade.

Scusa mamma, stasera non torno da te.

C’è Milano che vince e mi vuole con sé.

Sotto la Madonnina a tifare per te.

Sia da casa che in cima alla luna è con me.

Porto lo spazio nel cuore.

Sei stato il mio primo amore.

Però ne voglio di più, ancora di più

e ho fatto un sogno che c’eri tu.

Che ne volevi di più, ancora di più

e ho fatto un sogno che sembra vero.

Ed io con te, per te, lo sai mi sento male.

Che con te non c’è domenica normale

e ti piace che sono instabile.

Siamo due stelle nel temporale.

Milano sei la mia parte fragile,

ma grazie a te ho imparato a lottare.

E quando tu sei distante il cuore mi fa male,

ma un amore cosi grande è Internazionale.

Non è facile con te,

ma è viscerale.

Però ne voglio di più, ancora di più

e ho fatto un sogno che c’eri tu.

Che ne volevi di più, ancora di più

e ho fatto un sogno che sembra che con te mi sento un igloo.

Sotto il sole del sud,

come se il cielo insieme fosse nero e azzurro.

Se c’è un amore solo come cantano i Blue

per me sei tu, per me sei tu.

Però ne voglio di più, ancora di più

e ho fatto un sogno che c’eri tu, che ne volevi di più.

Ancora di più

e ho fatto un sogno che sembra vero.