ESCLUSIVA IN − Eddy Veerus: «Inter, sarà una grande festa! Vi racconto la canzone con la Curva Nord»

Edoardo Cremona, in arte Eddy Veerus – frontman della popolare band milanese ‘Il Pagante’ e autore dell’inno ‘Noi siamo l’Inter’ – ha concesso un’intervista in esclusiva a Inter-News.it. Il focus principale è sul trionfo dell’Inter e la festa scudetto. Spazio anche alla musica, con l’uscita della canzone “Per la gente che”, da lui prodotta in collaborazione con la Curva Nord.

Ciao Eddy, sei contento per il trionfo dell’Inter? Che emozioni hai provato e stai continuando a provare?

É stato bellissimo e sarà bellissimo perché, com’è giusto che sia, ci sarà almeno un mese di festa ininterrotta. É stato bellissimo per com’è arrivato e per tutto quello che c’è stato dietro. A partire dal percorso nerazzurro: da Spalletti a Conte, allo scudetto del Milan e ai loro festeggiamenti, alla finale di Champions League persa contro il Manchester City. Questo scudetto è tutto il coronamento e il lieto fine di un percorso che doveva andare così.

Tu facevi parte del gruppo di tifosi che pretendeva la seconda stella nel derby o ti saresti accontentato anche di conquistarla nelle partite successive?

Chiaramente lo volevo nel derby, però ero consapevole del fatto che sarebbe stata una partita molto difficile. Quindi non ero sicuro al 100% che avremmo vinto contro il Milan. Quindi ovviamente mi sarei accontentato della vittoria anche nelle successive giornate. Però così ha un altro sapere.

Come hai vissuto i momenti della partita fino al fischio finale?

Ho visto il derby a casa con mio padre e i miei amici, perché avevamo deciso di organizzarci così. Per le partite importanti facciamo sempre così. Poi, come da copione, una volta scattato il fischio finale, siamo corsi in centro a Milano.

Eddy, quindi hai partecipato anche tu ai festeggiamenti in Piazza Duomo?

Sì assolutamente, fino a tarda notte. Purtroppo sono andato via un pochettino prima che arrivassero i calciatori dell’Inter.

E, invece, come ti stai organizzando per la festa scudetto di domenica, dopo Inter-Torino?

Domenica ci sarà una grande festa, dove saremo coinvolti anche noi. Non so se hanno comunicato tutto quanto, quindi ancora non posso dire tutto. Però ci sarà questa grande festa a cui non vediamo l’ora di partecipare, perché come ho già detto dev’essere un festeggiamento continuo, dal derby fino a giugno.

Dopo l’inno “Noi siamo l’Inter”, uscito in concomitanza con la vittoria dello scudetto del 2021, adesso è fuori un’altra tua canzone “Per la gente che”. Che emozione provi? È ogni volta come la prima volta?

“Per la gente che” è la canzone della Curva Nord. I ragazzi l’hanno voluta fare e hanno contattato me perché hanno visto in me la persona giusta, che potesse aiutarli nel realizzarla e trasformarla: da un semplice coro a una vera e propria canzone.

Ci racconti com’è nata e come sono proceduti i lavori anche insieme alla Curva Nord?

Abbiamo portato i ragazzi della Curva Nord in studio, abbiamo registrato le loro voci, abbiamo registrato i tamburi e abbiamo scritto insieme la canzone. Li ho aiutati nel realizzare quello che volevano e siamo tutti contenti.

Dalla musica al campo: le sensazioni di Eddy Veerus sul futuro dell’Inter

Eddy, per la prossima stagione che sensazioni hai?

Penso che con Inzaghi e con questo gruppo si possa realmente aprire un ciclo. Poi, ormai, siamo abituati che in estate viene scardinato tutto quanto. Però quest’anno sono fiducioso sul fatto che i pezzi che si perderanno potrebbero essere pochi. Penso che rimarrà Inzaghi, i giocatori che fanno un po’ da colonna della squadra. Mi auguro che Lautaro Martinez, Barella, Dimarco, Bastoni resteranno. C’è qualcosa sicuramente da rifinire qua e là. Qualche colpo di mercato già è stato fatto. Ci aspettiamo che ci possa essere qualcos’altro, in entrata e in uscita. Secondo me ci sono tutte le carte in regola per vincere, almeno in Italia. Poi è normale che, dopo aver ottenuto lo scudetto quest’anno, l’anno prossimo si debba tornare a puntare anche all’Europa. Senza però dimenticare che se vinciamo un altro scudetto sicuramente a noi schifo non fa (ride, ndr.). Non è che uno ci basta.

Se potessi scegliere un rinforzo per l’Inter, su chi punteresti nel prossimo mercato?

Io leggo di Gudmundsson e penso che sarebbe un ottimo acquisito, ovviamente. Anche se, probabilmente, oneroso. Poi dipende da chi uscirà. Dovesse andare via Dumfries il mio sogno sarebbe riportare all’Inter Hakimi. Poi ovviamente l’attaccante più prelibato che c’è sul mercato in questo momento è Zirkzee del Bologna, però giustamente lo faranno pagare a peso d’oro. Nella speranza che non se ne vada nessuno fra Lautaro Martinez e Marcus Thuram secondo me con Taremi poi ci basta un altro piccolo tassello. Non credo rimarranno né Sanchez né Aranautovic. A centrocampo direi che siamo coperti, quindi vediamo un po’ se cambierà qualcosa in difesa. Però secondo me la squadra c’è e deve rimanere bene o male questa.

Eddy, lasciaci con qualche dettaglio sui tuoi prossimi progetti musicali, anche a sfondo nerazzurro se dovessero esserci.

Io sono contento di aver fatto “Noi siamo l’Inter” e quella rimarrà sempre la mia sola e unica canzone per l’Inter, a nome mio e dove metto la mia faccia. Chiaramente ho altri progetti musicali miei e con Il Pagante, altre cose che usciranno a breve. Però con l’Inter, per scelta, non c’è in ballo altro. Ho fatto una canzone, sono molto soddisfatto e contento del riscontro che ha avuto soprattutto tra i tifosi. Posso dire che la settimana prossima uscirà un contenuto sui social riguardando la canzone “Noi siamo l’Inter”, però nulla altro di nuovo.

