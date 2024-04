Mkhitaryan anche da mediano non ha dimenticato la sua specialità

Mkhitaryan è uno dei segreti dell’Inter. Ma attenzione a non limitare il suo apporto al lavoro oscuro: l’armeno è da sempre specializzato negli assist, e si ricorda ancora come si fa.

CARATTERISTICA PROPRIA – Mkhitaryan non ha dimenticato come si fa. Dal suo arrivo all’Inter il giocatore è cambiato molto. Nel resto della sua carriera ci siamo abituati a vederlo seconda punta, ala, trequartista. E così era anche nel primo periodo alla Roma. Poi con Mourinho è iniziato un percorso diverso. Sublimato da Inzaghi, che lo ha fatto diventare un interno di centrocampo capace di fare tutto in mezzo. Spostato metri e metri più indietro. Ugualmente però, l’armeno non ha perso il tratto distintivo del suo gioco. E cioè la capacità di creare per gli altri.

AL TOP NELLA CREAZIONE – La specialità assoluta di Mkhitaryan infatti sono gli assist. In tutta la sua carriera, in tutte le squadre in cui ha militato, ha sempre regalato gol ai suoi compagni di squadra. E l’Inter non fa eccezione. In questa stagione guardando i dati di FootData l’armeno è primo dei centrocampisti per occasioni create, con 37, quarto totale della squadra. Davanti a lui in ordine Dimarco, Thuram e Lautaro Martinez. Per passaggi chiave è terzo con 15, sempre primo dei centrocampisti, superato da Bastoni e Dumfries a pari merito e Dimarco. E andando a vedere i dati della Lega Serie A, Mkhitaryan risulta secondo per assist in campionato con 8 passaggi vincenti. Tutto solo su azione, perché il numero 22 non batte i piazzati. La prova di Inter-Torino insomma non è stata isolata. L’armeno sa ancora come si fa.