Trevisani: «L’Inter riparte da 100 punti! Vantaggio per tre ragioni»

Trevisani si porta già avanti e vede l’Inter favorita per la prossima Serie A, a otto giorni dalla vittoria di questa nel derby. Il giornalista ha spiegato perché durante Fontana di Trevi, su Cronache di Spogliatoio.

IL CICLO CONTINUA – La volontà dell’Inter, ribadita anche domenica dai principali dirigenti, è di far sì che questo sia solo un punto di partenza. Riccardo Trevisani non trova eguali per la prossima stagione: «Per me l’Inter parte con tre giri di vantaggio su tutte. Per due ragioni: la prima è che rimane tutto uguale da società, dirigenti e allenatore. Praticamente ha la stessa identica rosa, salvo offerte faraoniche per qualcuno che verrebbe poi in caso sostituito. E arrivano due giocatori molto funzionali e molto utili a migliorare il ventitreesimo e il ventiquattresimo di questa stagione come Mehdi Taremi e Piotr Zielinski».

Trevisani evidenzia i vantaggi dell’Inter per il 2024-2025

I NUOVI CHE MIGLIORANO – Per Trevisani, già così, l’Inter ha una marcia in più sulle altre squadre. Anche perché chi arriva si inserisce in un contesto già rodato: «Il passaggio da Alexis Sanchez a Taremi secondo me è un bel passaggio in avanti. E il passaggio con Zielinski in più può far fare qualche rifiatata a Henrikh Mkhitaryan, che va per i trentacinque anni. Io credo che l’Inter parta da 100 punti con stessa dirigenza, stesso allenatore e tutti molto bravi. Gli altri: la Juventus cambia allenatore al 90%, il Milan cambia al 100%, la Roma tiene ma è arrivato tre mesi fa, il Napoli cambia al 100%».