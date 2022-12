Agresti: «Smalling offerto all’Inter, risposta non straordinaria. Può andarsene»

Smalling è in scadenza di contratto con la Roma e si è parlato di ipotesi Inter a parametro zero a fine stagione. Agresti, in chiusura di Radio Radio Mattino Sport & News, aggiorna sulla risposta dei nerazzurri alla segnalazione sul difensore inglese.

PISTA FREDDA – Stefano Agresti non vede un rinnovo di Chris Smalling con la Roma: «Io penso che se ne possa andare. Lui è stato offerto all’Inter dal suo procuratore, che ha mostrato un interesse anche se non straordinario. È stato offerto anche ad altri club, lui cerca di monetizzare l’ultimo contratto. La linea della Roma manifestata in questa vicenda, di tenere Smalling senza fare follie, credo che sia giusta. Smalling è il miglior difensore che ha la Roma, però si può giocare a pallone anche senza. È un giocatore molto avanti con gli anni, se gli fai un contratto pesante te lo trovi a bilancio e non sai per quanto tempo».