Inter 2022, le pagelle di fine anno: i voti con i commenti dettagliati [Esterni]

Inter, è tempo di bilanci! Il 2022 sta per terminare ed è arrivato il momento di giudicare le singole prestazioni in maglia Inter. Il consueto appuntamento con il Pagellone di fine anno non tarda ad arrivare. Ecco le pagelle individuali, reparto per reparto. Dopo i cinque portieri e i sette difensori, spazio ai centrocampisti esterni

(N. 2) DENZEL DUMFRIES 6.5 – La seconda parte di 2022, dopo l’ottimo inizio di anno, rovina non poco il giudizio complessivo sull’esterno destro olandese. L’arma tattica dell’Inter in questa stagione sta facendo mancare la continuità tecnico-tattica trovata dopo il primo difficile semestre in Italia. Un crollo abbastanza evidente, limitato da alcuni picchi positivi. Può fare molto di più. Promosso con sufficienza piena ma secondo semestre da dimenticare. E occhio al mercato ora.

(N. 8) ROBIN GOSENS 5 – L’acquisto più costoso del mercato invernale e anche dell’intera campagna di rafforzamento del 2022. L’Inter lo acquista da infortunato e non lo riesce mai davvero a lanciare da protagonista. Forma psico-fisica da ritrovare. Al di là degli assist, i tre gol segnati fanno ben sperare per il 2023. Soprattutto quello di Barcellona. Al momento, però, non si può parlare di annata positiva per l’esterno sinistro tedesco. Più che una bocciatura, è ciò che manca, dopo l’importante investimento fatto a gennaio, a condizionare il giudizio. Da rivedere.

(N. 12) RAOUL BELLANOVA SV – Minutaggio da poco più di una partita sia in Serie A sia in Champions League. Impossibile giudicarlo in maniera onesta, se non con un voto politico come il 6. Il classe 2000 in prestito dal Cagliari per ora è solo un turista ad Appiano Gentile. Senza voto.

(N. 14) IVAN PERISIC 8 – L’addio a parametro zero in direzione Tottenham interrompe quello che sarebbe potuto essere un anno indimenticabile in maglia nerazzurra per l’esterno sinistro croato. Già miglior calciatore dell’Inter nella passata stagione, bastano cinque mesi per restare ai vertici di questa “classifica” interista. Nella seconda parte dell’anno nessuno riesce a impensierire la sua leadership. Il voto negativo di Gosens, suo erede designato, è una conseguenza di ciò che lascia l’ex numero 14 nerazzurro. Un’eredità troppo pesante. E l’Inter sta pagando malamente il buco creatosi sulla fascia sinista ma anche nello spogliatoio. Atleta enorme. Professionista vero. Il top.

(N. 32) FEDERICO DIMARCO 7 – Un po’ difensore, un po’ attaccante. Poco centrale, molto esterno. Di fatti un centrocampista a tutta fascia con pregi e difetti nella doppia fase di gioco. Il classe ’97 mancino cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter inizia l’anno da backup sia del terzo sia del quinto sinistro nel 3-5-2 inzaghiano per poi imporsi come titolare in sostituzione di Perisic. Gosens, di conseguenza, diventa la sua riserva. Pur con qualche sbavatura è senza dubbio il singolo che mostra la crescita più netta a livello prestativo. Mezzo voto in più per questo. Maturo.

(N. 36) MATTEO DARMIAN 6 – Sempre più jolly, sempre meno protagonista. Più riserva duttile che titolare fisso. Il classe ’89 scuola Milan negli ultimi 365 giorni a tratti gioca più a sinistra in emergenza che a destra nel turnover. Anzi, per un periodo anche più nei tre dietro anziché nei cinque in mezzo. L’affidabilità è quella già nota. Inizia a mancare, però, qualche spunto decisivo. La giocata decisiva. Il compitino, comunque, è sempre garantito. E non si discute mai. Prezioso.

(N. NA) DALBERT NG – Completa la batteria di esterni solo a livello teorico, nemmeno numerico. Infatti non ha un numero assegnato. Il classe ’93 brasiliano, rientrato alla base per fine prestito ma infortunatosi durante le vacanze estive, è a fine contratto ed è come se fossi fuori rosa. Ultimi sgoccioli di Inter senza nemmeno vedere il campo, probabilmente. Andrà via a gennaio? Esubero.

Media di reparto: 6.5

