Teotino: «Le squadre di Spalletti crollano? Solo l’Inter! Il Napoli non lo farà»

L’Inter affronterà il Napoli questo mercoledì a San Siro, nel match valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Secondo Teotino, intervenuto a Radio Sportiva, la squadra di Spalletti non avrà alcun problema dopo la lunga sosta. Di seguito le sue dichiarazioni.

LEGGENDE METROPOLITANE? – L’Inter e il Napoli si sfideranno al Meazza mercoledì 4 gennaio alle ore 20.45, nel primo big match della Serie A dopo i Mondiali. Secondo il giornalista Gianfranco Teotino, la squadra di Luciano Spalletti non rischia alcun crollo: «Perché tutti dicono che il Napoli potrebbe crollare mentre le altre no? Non condivido, immagino che chi lo faccia possa pensare che chi è in una serie positiva potrebbe trovare qualche problema e quindi dover ripartire da zero perdendo l’inerzia del momento. Penso sia questa l’unica cosa alla quale possono attaccarsi. Io non lo penso, anzi: credo che la sosta possa aver fatto bene. Non mi aspetto certamente un crollo. Le squadre di Spalletti di solito hanno un crollo nel ritorno? Se questa non fosse una leggenda metropolitana, nel senso che per me un po’ lo è visto che è successo all’Inter e non in altre occasioni, ma se così fosse la sosta potrebbe rivelarsi un vantaggio».