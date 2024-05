Frosinone-Inter, Di Francesco a specchio? La scelta in formazione

Frosinone-Inter, stasera alle 20.45, vedrà Di Francesco cercare altri punti salvezza per i giallazzurri. In formazione possibile una conferma già vista per gran parte della stagione.

IL CAMBIO – Per Frosinone-Inter di oggi si può vedere la squadra di Eusebio Di Francesco con un modulo praticamente a specchio: 3-4-2-1, contro il 3-5-2 classico di Simone Inzaghi. Di norma, i giallazzurri si schiererebbero con il 4-3-3, ma piu volte in stagione il tecnico si è adattato agli avversari spaziando tra difesa a tre e a quattro. Cambierà qualcosa a livello di posizioni, con Marco Brescianini che nelle ultime partite era quasi un attaccante ma che ora va a giocare nei due di centrocampo con Francesco Gelli. Questo anche per la squalifica di Enzo Barrenechea, ammonito sotto diffida nell’ultima giornata durante lo scialbo 0-0 contro l’Empoli. Di punta, la certezza è Walid Cheddira che sta provando a trascinare il Frosinone alla salvezza ancor più di Matias Soulé.

Frosinone-Inter, la formazione di Di Francesco

LE SCELTE – In attesa dell’Inter, il Frosinone è imbattuto da ben sei giornate. Ma con una sola vittoria (sulla Salernitana) e ben cinque pareggi, tenendo la porta inviolata in quattro occasioni (le ultime tre consecutive). Questa sera non ci sarà Stefano Turati, che all’andata subì gol da centrocampo da Federico Dimarco. Il portiere titolare è infortunato, lo sostituirà Michele Cerofolini. Davanti a lui la difesa a tre con Pol Lirola, Simone Romagnoli e Caleb Okoli. Sulle fasce a destra occhio a Nadir Zortea, reduce da diversi assist e un gol nell’ultima in casa contro la Salernitana, a sinistra va Emanuele Valeri. Dietro Cheddira, con Soulé, presumibile la presenza di Reinier anche se qui il ballottaggio è aperto. Questa la probabile formazione di Di Francesco per Frosinone-Inter: Cerofolini; Lirola, S. Romagnoli, Okoli; Zortea, Gelli, Brescianini, Valeri; Soulé, Reinier; Cheddira.